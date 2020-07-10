Eski başkan ve yakınlarına 8 yıl 4'er ay hapis - Son Dakika

Eski başkan ve yakınlarına 8 yıl 4'er ay hapis

ADANA'da sabıkasının bulunmasından dolayı maztabası iptal edilip, görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 yakını, silahla alıkoydukları 3 kişiye zorla senet imzalattıkları ve paralarına el koydukları iddiasıyla yargılandıkları davada 8 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

ADANA'da sabıkasının bulunmasından dolayı maztabası iptal edilip, görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 yakını, silahla alıkoydukları 3 kişiye zorla senet imzalattıkları ve paralarına el koydukları iddiasıyla yargılandıkları davada 8 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedilmiş, görevden alınmıştı. Kadir Aydar, kardeşi CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Caner Aydar, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar, amcası eski Muhtarlar Odası Başkanı Ertan Aydar ve amcası Alper Aydar hakkında 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında şu an başka bir suçtan cezaevinde bulunan İlker Aydar'ın kullandığı araçta yolcu konumunda olan B.A. isimli genç kızın kazada aldığı ağır hasar nedeniyle sigortadan almaya hak kazandığı parayı gasp ettikleri ve genç kızı mağdur bıraktıkları iddiasıyla dava açıldı. Kazada felç geçiren B.A., annesi A.A. ve babası H.A.'yı silahla alıkoymak, zorla paralarına el koymak ve silah zoruyla senet imzalatmak suçlarından Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheliler, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kadir Aydar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski başkan ve yakınlarına 8 yıl 4'er ay hapis - Son Dakika
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