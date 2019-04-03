Son Dakika Haberleri: Eski Başkan Yardımcısı Biden'a "Uygunsuz Davranış" Suçlaması

Eski Başkan Yardımcısı Biden'a "Uygunsuz Davranış" Suçlaması

1 saat önce

NEW ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde aday olması beklenen Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, "kadınlara uygunsuz davrandığı" iddia edildi.

Eski Başkan Yardımcısı Biden'a
NEW ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde aday olması beklenen Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, "kadınlara uygunsuz davrandığı" iddia edildi.

New York Times gazetesine konuşan iki kadın, Biden'ı, "kendilerini rahatsız hissettirecek şekilde yakınlık göstermek"le suçladı.

Kadınlardan birisi Biden'ın, ellerini kendisini rahatsız hissettirecek bir şekilde omuzlarına ve sırtına koyduğunu, diğer bir kadın ise rahatsızlığını belli etmesine rağmen Biden'ın, ellerini bacağına koyduğunu ileri sürdü.

Biden ise hakkındaki iddialara Twitter hesabından paylaştığı video mesajla yanıt verdi.

Joe Biden, "Tüm siyasi kariyerim boyunca insanlarla aramda bağ kurmaya çalıştım, el sıkıştım, kucaklaştım. Destek için kadın erkek olsun omuzlarına dokundum." ifadelerini kullandı.

Sosyal normların değiştiğini ve bunun farkında olduğunu ifade eden Biden, "Kadınların neler söylediğini duydum. Siyaset benim için her zaman bağ kurmak oldu ama bundan sonra insanların kişisel alanına saygı konusunda daha düşünceli olacağım. Bu benim sorumluluğum ve yerine getireceğim." mesajı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:32 Kaynak: AA

New York Times, Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Güncel
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