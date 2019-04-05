Eski Başkana Çiçek Yerine Dekont Verdi

Eski başkana çiçek yerine dekont verdi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Murat Zorluoğlu, eski başkan Gümrükçüoğlu'nu uğurlarken çiçek yerine Trabzonspor'a yaptığı bağışın makbuzunu verdi Zorluoğlu, 'hayırlı olsun' ziyaretine gelecek hemşerilerinden çiçek ve çikolata...

Eski başkana çiçek yerine dekont verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Murat Zorluoğlu, eski başkan Gümrükçüoğlu'nu uğurlarken çiçek yerine Trabzonspor'a yaptığı bağışın makbuzunu verdi

Zorluoğlu, 'hayırlı olsun' ziyaretine gelecek hemşerilerinden çiçek ve çikolata yerine Trabzonspor'a yaptıkları bağışın makbuzunu istedi

Zorluoğlu makbuzu getiren ile fotoğraf çektirecek ve sosyal medyada paylaşacak



TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel seçimini kazanan Murat Zorluoğlu'na düzenlenen törenle koltuğunu devretti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında yeni görevine başlayan Zorluoğlu, eski başkan Gümrükçüoğlu'nu uğurlarken çiçek yerine dekont verdi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Murat Zorluoğlu'na düzenlenen törenle göreve başladı. İlk olarak İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Zorluoğlu daha sonra görevi teslim almak için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Burada ilçe belediye başkanları, belediye personeli ve yöresel kıyafet giyen Çepni kadınları tarafından karşılanan Zorluoğlu, görevi 2009 yılından beri yapan başkanlık yapan Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'ndan devir aldı. Başkanlık makamının girişinde Gümrükçüoğlu tarafından karşılanan Zorluoğlu'na ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi rozeti takıldı. Daha sonra görev süresi boyunca yapılan projelerin yer aldığı kitabı Zorluoğlu'na teslim eden Gümrükçüoğlu, "Bu hizmet hareketinin aynı şekilde devam edeceğini biliyoruz. Arkadaşlarımıza bundan sonraki hizmetlerinde her zaman başarılar diliyoruz" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ortak akla ve istişareye önem vereceğini belirterek, "Kampanya döneminde ne söylemişsek şimdi artık o söylediklerimizi tek tek hayata geçirmenin vakti gelmiştir. Yönetim anlayışımızın gereği olarak baştan söyledik ötekileştiren değil kucaklayan bir yönetimi anlayışı olacak. Şuandan itibaren 807 bin Trabzonlu hemşerimin belediye başkanıyım. Hiçbir tanesini diğerinden ayırt etmeden bütün toplumsal kesimleri kucaklayan hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir belediye başkanı olarak inşallah göreve başlıyorum. Görev yaptığım süreç içerisinde inşallah bu ilkeye sıkı sıkı bağlı kalmaya devam edeceğim. Ortak akla ve istişareye önem vereceğim. Projelerimizi hayata geçirerek daha yaşanabilir daha konforlu Trabzon'u oluşturacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Eski belediye başkanı çiçek yerine dekont verdi

'Hayırlı olsun' ziyaretine gelecek hemşerilerinden çiçek ve çikolata yerine Trabzonspor'a yaptıkları bağışın dekontunu getirmesini isteyen Zorluoğlu, eski başkan Gümrükçüoğlu'nu uğurlarken çiçek yerine Trabzonspor'a yaptığı bağışın makbuzunu verdi. Zorluoğlu yaptığı konuşmada, "Bizim geleneğimizde yeni göreve başlayan idarecilere gelirken hediye getiriyorlar. Çiçek ve çikolata getiriyorlar. Bu güzel gelenek. Ama ben bu seferlik bir farklı kampanyamızı paylaşmak istiyorum. Tebrikleriniz Trabzonspor'umuza desteğe dönüşsün. Bütün ziyaretçilerim çiçek, çikolata ve benzeri hediyeler getirmek yerine sosyal medya hesabımdan da paylaştığım Trabzonspor'un hesabına gönüllerinden geçen bir meblağı bağış olarak yatırırsalar beni ve şehri daha mutlu ederler. Dekontu ile ziyaretime gelen değerli hemşerilerimle fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabımdan yayınlayacağımı buradan ilan ediyorum. Ben kendi hesabımdan Trabzonspor'a bir miktar bağış yaptım. Bu tür devir teslimlerde hep çiçek verilirdi. Ben başkanıma dekont veriyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ise Başkan Zorluoğlu'nun bu bağışından çok memnun olduğunu dile getirdi.

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