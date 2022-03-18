ESKİ BAŞKANA SALDIRININ AZMETTİRİCİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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ESKİ BAŞKANA SALDIRININ AZMETTİRİCİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

18.03.2022 23:10

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan operasyonda aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan operasyonda aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu da iddia edilen A.H.E.'nin (42) de aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.E. ve H.E., savcılık tarafından serbest bırakılırken A.H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 1'i villa olmak üzere 2 adrese düzenlenen operasyonda, aynı aileden olduğu belirlenen A.H.E., D.E. (22) ve H.E. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaldıkları villanın bulunduğu sokak dahil birçok noktaya polis baskınlarına karşı güvenlik kamerası yerleştirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.H.E.'nin, 8 Mart'ta eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olduğu iddia edildi.. Saldırıya uğrayan Kayalı'nın, daha önce A.H.E.'nin kendisini tehdit ettiğine dair şikayeti bulunduğu da ileri sürüldü. Özer Kayalı'nın, başkan olduğu dönemde, Kuşadası Aykuştur Çarşısı'nda bulunan bazı işletmeleri tahliye etmek istediği için A.H.E. ile aralarında husumet oluştuğu iddia edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan A.H.E., D.E. ve H.E. bugün adliyeye sevk edildi. A.H.E adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarının 'Neden gözaltına alındınız Sizi neyle suçluyorlar sorularını yanıtsız bıraktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, D.E. ve H.E. savcılık tarafından serbest bırakılırken A.H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ BAŞKANA SALDIRININ AZMETTİRİCİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ESKİ BAŞKANA SALDIRININ AZMETTİRİCİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ESKİ BAŞKANA SALDIRININ AZMETTİRİCİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Aydın'da suç örgütüne operasyon; eski başkana saldırının azmettiricisi dahil 3 gözaltı Aydın'da suç örgütüne operasyon; eski başkana saldırının azmettiricisi dahil 3 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Fatih Deniz Özer, Özel Harekat, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ BAŞKANA SALDIRININ AZMETTİRİCİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİ BAŞKANA SALDIRININ AZMETTİRİCİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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