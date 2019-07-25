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Eski başkanı vuran saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalandı

21 dakika önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u silahla yaralayan Burhan Ç., saklandığı kız arkadaşının evinde yakalandı.

Eski başkanı vuran saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u silahla yaralayan Burhan Ç., saklandığı kız arkadaşının evinde yakalandı.
Olay, dün, Derince Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Bir kiyi tarafından sağ bacağından vurulan Bulut, yaralandı. Ali Haydar Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Bulut'u vuran kişinin Burhan Ç. olduğunu saptadı. Bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, Burhan Ç.'yi, saklandığı Yenikent Mahallesi'ndeki kız arkadaşının evinde yakaladı.
Burhan Ç.'nin, 2015 yılında Derince'de açtığı bir işletmeye ceza kesilmesi nedeniyle o dönem belediye başkanı olan Ali Haydar Bulut'a husumet beslediği, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Burhan Ç.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Ali Haydar Bulut, Kocaeli, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:34 Kaynak: DHA
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