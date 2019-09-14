Son Dakika Haberleri: Eski başkanın evlat acısı
Son Dakika Güncel Haber

Eski başkanın evlat acısı

1 saat önce

Balıkesir'de iki dönem Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanlığı yapan Sami Gökdeniz'in hayatını kaybeden kızı Ebru Gökdeniz son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Eski başkanın evlat acısı, System.String[]

Balıkesir'de iki dönem Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanlığı yapan Sami Gökdeniz'in hayatını kaybeden kızı Ebru Gökdeniz son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.


Evinde ölü olarak bulunan Ebru Gökdeniz'in cenazesi ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna yollandı. Buradan alınan cenaze, Altıeylül Bahçelievler Mahallesi Lozan Sokak 3 numarada bulunan evine getirildi. Okunan duaların ardından cenaze Zağnos Paşa Camiine getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip Ebru Gökdeniz'in cenazesi Başçeşme Kabristanındaki aile mezarlığına defnedildi.


Taziyeleri kabul eden acılı baba Sami Gökdeniz, hayatını kaybeden kızının arkadaşlarını görünce duygulu anlar yaşadı. Acılı baba Sami Gökdeniz kendisini sakinleştirmek isteyen yakınlarına, "Hiçbir şey umurumda değil, ben bağırır, çağırır, ağlarım. Ben babamın ölümünde direk gibi durdum, ama evlat acısı çok değişikmiş. Allah kimseye tattırmasın" diye feryat etti.


Cenaze namazına Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Baro Başkanı Av. Erol Kayabay'ın yanı sıra Ebru Gökdeniz'in ailesi, sevenleri, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Doğru Yol Partisi, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı? SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile Güvenli Bölge'yi görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 19:16:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski başkanın evlat acısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]