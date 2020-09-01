Eski başpehlivanın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Eski başpehlivanın katil zanlısı tutuklandı

Antalya'da eski başpehlivan Hakkı Aygün'ü (25) tabancayla vurarak öldürmekten gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski başpehlivanın katil zanlısı tutuklandı, System.String[]

Antalya'da eski başpehlivan Hakkı Aygün'ü (25) tabancayla vurarak öldürmekten gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Hakkı Aygün (25), bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli U.C.F. (20) suç aletiyle birlikte polise giderek teslim oldu.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan U.C.F., öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlı, Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Hakkı Aygün, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 21:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski başpehlivanın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada         
10:48
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı         
09:19
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler         
07:39
Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır, 5 yaralı Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır, 5 yaralı         
00:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 22:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski başpehlivanın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei