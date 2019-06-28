Son Dakika Haberleri: Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu
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Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Özdaban ve avukatı hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.
Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.
Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Özdaban'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Özdaban ve avukatı, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre istedi. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:35 Kaynak: AA
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