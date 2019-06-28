Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu
1 saat önce
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:38
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