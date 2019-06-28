Son Dakika Haberleri: Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu
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Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu

1 saat önce

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu, System.String[]
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:38 
Ekonomi
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