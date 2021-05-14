Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı - Son Dakika

Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı

14.05.2021 10:47
Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı, System.String[]

Eskiden bayramlar ve özel günlerde insanların özenle seçerek birbirlerine gönderdikleri kartpostallar teknolojik gelişmeyle birlikte tarihe karıştı.

Eskiden bayramlar ve özel günlerde insanların özenle seçerek birbirlerine gönderdikleri kartpostallar teknolojik gelişmeyle birlikte tarihe karıştı. Pandemi ile birlikte 2 yıldır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanınca tüm bayramlaşmalar dijital cihazlarla yapılmaya başlandı. Yeni neslin hiç bilmediği eski neslin unutamadığı kartpostallar ve kutlama kartları tarih oldu.

Eski yıllarda bayram ve özel günler öncesinde Ramazanpaşa yokuşu, Postane Caddesi, yağcılar içi ve Sulupark civarı kartpostalcıların en yoğun olduğu yerlerden biri olurdu. Herkesin dost ve akrabalarına özel sevdiğine ise çok özel seçip gönderdiği kartpostallar dijitale yenik düşen gelenekler arasında yerini aldı.

Her eve telefonun girmesi ile cazibesi düşen tebrik kartları, cep telefonu kullanımı ve mesajlaşmanın yaygınlaşması ile unutulmaya yüz tuttu. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve görüntülü görüşmenin başlaması ile tamamen ortadan kalkan tebrik kartları tamamen ortadan kalktı. Şu anda 25 yaş ve altındaki nesilde tebrik kartı ve mektup kullanan kişi sayısının yok denecek kadar az olduğunu ve yazanların da sadece okul dersi işlerken yazmış olabileceğini belirten Aydınlı kırtasiyecilerden Melike Atasal, "Her devrin bir güzelliği vardı. Eskiden postacının getirdiği o kartlar çok duygusal olur ve özel günlere renk katardı. Hatta uzun süre aynaların önünde, masaların üzerinde tutulurdu. İnternet yoluyla gönderilen elektronik postalar, cep telefonlarının kısa mesaj servisleri, sonra da akıllı telefonlarla yaygınlaşan görüntülü sohbetler kartpostal ve mektupları unutturdu" diye konuştu. - AYDIN

Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı
Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı
Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı

Pandemi, Bayram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Rüknettin dede: Bizim Zamanımızın bayramlaşma iletişim materyaliydi.Ey gidi günler ey.Demekki ölme vaktimiz gelmiş. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek

Son Dakika Haberleri
11:03 Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
11:00 İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın
10:58 Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi
10:55 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı
10:44 Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
10:13 Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti
09:58 Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı
09:52 Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak
09:47 Koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik etmek isteyen ABD, 8.5 milyon liralık piyango başlattı
09:09 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı
Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti         
11:06
İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın         
11:01
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
"Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz         
09:56
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu         
17:09
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 11:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski bayramlardan eser kalmadı, dijital çıktı kartpostallar tarihe karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement