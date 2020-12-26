Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Şenliler vefat etti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) eski genel başkan yardımcısı Selahattin Şenliler (65), hayatını kaybetti.
Yaklaşık 20 gün önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Şenliler, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şenliler, yaşamını yitirdi.
Şenliler'in cenazesi, ikindi vakti Yozgat Çatak Mezarlığı'nda defnedilecek.
Kaynak: AA
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