Son Dakika Haberleri: Eski BBVA Başkanı Francisco Gonzalez, "rüşvet vermek ve şirket casusluğuyla" suçlanıyor
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Eski BBVA Başkanı Francisco Gonzalez, "rüşvet vermek ve şirket casusluğuyla" suçlanıyor

6 saat önce

İspanya'nın en büyük bankalarından biri olan ve Garanti Bankası'nın çoğunluk hissedarı BBVA'nın eski başkanı Francisco Gonzalez, "rüşvet vermek ve şirket casusluğu" suçlarından sanık oldu.

Eski BBVA Başkanı Francisco Gonzalez,

İspanya'nın en büyük bankalarından biri olan ve Garanti Bankası'nın çoğunluk hissedarı BBVA'nın eski başkanı Francisco Gonzalez, "rüşvet vermek ve şirket casusluğu" suçlarından sanık oldu.

İspanya'da Ulusal Mahkeme, yolsuzlukla mücadele savcısının talebini kabul ederek, 2000-2018 yılları arasında BBVA Başkanı olan Gonzalez'i 18 Kasım'da sanık olarak ifade vermeye çağırdı.

Gonzalez, 17 Kasım 2017'den bu yana cezaevinde olan eski komiser ve iş insanı Jose Manuel Villarejo'ya şirket casusluğu yaptırmak ve rüşvet vermekle suçlanıyor.

İspanya'da "Villarejo olayı" olarak adlandırılan soruşturmanın kilit isimlerinden biri olduğu düşünülen Gonzalez'in, 2004-2017 yılları arasında işe aldığı Villarrejo'yu kullanarak, inşaat firması Sacyr'nin BBVA Grubu'nun çoğunluğunu ele geçirme girişimini engellediği iddia ediliyor.

İspanyol basınında çıkan habelerde, BBVA'nın 13 yıl boyunca Villarrejo'ya 10 milyon avrodan fazla para ödediğini ileri sürülmüştü.

BBVA hakkındaki bu ve diğer hukuki soruşturmaların ardından 1 Ocak 2019 itibariyle Carlos Torres Vila BBVA Başkanı, Onur Genç de BBVA Üst Düzey Yöneticisi (CEO) görevlerine getirilmişti.

Garanti Bankası, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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