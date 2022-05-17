Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı - Son Dakika
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Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı

17.05.2022 13:30
Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Adıyaman İl Başkanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Adıyaman İl Başkanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmalarında, eski BDP Adıyaman İl Başkanı M.V., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı - Son Dakika


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