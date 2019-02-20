Son Dakika Haberleri: Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Francken'ın Kitabının Tanıtımı Engellendi

Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Francken'ın Kitabının Tanıtımı Engellendi

51 dakika önce

Belçika'da eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'ın yazdığı 'Continent Sans Frontire' (Sınırsız Kıta) isimli kitabının tanıtımı Verviers kentinde engellendi.

Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Francken'ın Kitabının Tanıtımı Engellendi, System.String[]
Belçika'da eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'ın yazdığı 'Continent Sans Frontire' (Sınırsız Kıta) isimli kitabının tanıtımı Verviers kentinde engellendi.

Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken, bakan olduğu dönemde yazdığı 'Continent Sans Frontire' (Sınırsız Kıta) isimli kitabının tanıtımı için gittiği Valon bölgesinde yer alan Verviers kentinde protesto ile karşılandı. N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Francken, beklemediği protesto karşısında şok oldu. Yerel polisin Francken'ın can güvenliğini sağlayamayacağını belirtmesinin ardından Francken otelden ayrıldı.

Verviers Belediye Başkanı Targnion da protestocular arasındaydı

Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken'in 'Sınırsız Kıta' isimli kitabının tanıtımına engel olanlar arasında Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion, bazı belediye meclis üyeleri ve 100'e yakın protestocu hazır bulundu. Protestocuların otelde bazı masa ve sandalyeleri atarak arbede çıkarmasının ardından polis geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Ancak protestocular Francken'ı konuşturmamakta ısrarlı bir tutum sergiledi. Polis, Francken'e can güvenliğini sağlayamayacağını söyleyerek otelden ayrılmasını istedi. Protestocular aracına binen Francken'i yuhaladı ve aracına yabancı maddeler fırlattı.

"Solcuların hışmına uğradım"

Francken, "Daha önce planlandığı üzere Verviers kentinde 'Sınırsız Kıta' isimli kitabımın tanıtımı için geldiğim otelin önünde Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion, belediye meclis üyeleri ve aşırı sol kesimden protestocular ile karşılaştım. Polis, sükuneti sağlamak için elinden geleni yaptı. Protestocular otelde arbede çıkarmaya çalıştı, onların saldırılarına uğradım. Polis güvenliğimi garanti edemedi ve bu nedenle de otelden ayrılmak zorunda kaldım" dedi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

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