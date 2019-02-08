Son Dakika Haberleri: Eski Belçika Kralına Dna Testi Şoku

Eski Belçika Kralına Dna Testi Şoku

13 dakika önce

Eski Belçika Kralı II. Albert'in kızı olduğunu iddia eden Delphine Boel, DNA testine gitmeyeceğini açıklayan eski kralın teste gitmediği her bir gün için 5 bin euro ödemesi talebinde bulundu.

Eski Belçika Kralına Dna Testi Şoku, System.String[]
Eski Belçika Kralı II. Albert'in kızı olduğunu iddia eden Delphine Boel, DNA testine gitmeyeceğini açıklayan eski kralın teste gitmediği her bir gün için 5 bin euro ödemesi talebinde bulundu.

Brüksel'de bir mahkeme, geçtiğimiz yıl eski Belçika Kralı II. Albert'in, kızı olduğunu öne süren Delphine Boel'un açtığı dava nedeniyle 3 ay içinde DNA testi yaptırmasına hükmetmişti. Yerel mahkemenin aldığı kararı temyiz mahkemesine taşıyan eski kral, DNA testine girmeyi reddetmişti. Boel ise II. Albert'in DNA testi yapmadığı her gün için 5 bin euro ödemesi talebinde bulundu. Eski kralın 3 ay içerisinde DNA testini yaptırması beklenirken, mahkeme Boel'in 5 bin euro ödemesi talebine ilişkin kararını 14 Şubat'ta açıklayacak. DNA testi ile II. Albert'in, Delphine Boel'un biyolojik babası olup olmadığı ortaya çıkacak.

Tacını 2013 yılında oğlu Filip'e devreden eski krala aynı yıl Delphine Boel tarafından 'babalık davası' açılmıştı 50 yaşındaki Belçikalı Boel, 5 yıldır II. Albert'in gerçek babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Brüksel mahkemesi Delphine Boel'in, annesi ile 1978 yılına kadar evli kalan iş adamı Jacques Boel'un 'yasal kızı' olduğuna karar vermişti. Mahkemeye göre Delphine Boel, Jacques Boel'un yanında büyümüş ve uzun süre onun kızı olarak yaşamıştı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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