Eski belde belediye başkanın avladığı geyiğe sosyal medyadan tepki - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde kapatılan beldenin eski belediye başkanı Mehmet Kula'nın Kütahya'da avladığı kızıl geyiğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepkilere neden oldu. Bunun üzerine açıklama yapan Kula, "Ben yasal olmayan hiçbir şey yapmadım. Tepki verenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcı dövmek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale açtı. 14 bin ile 30 bin TL bedellerle açılan ihaleye katılan Alanya'nın kapatılan Güzelbağ belde belediyesinin eski başkanı MHP'li Mehmet Kula, Kütahya ve Eskişehir arasındaki Türkmen Dağı'nda kızıl geyik avına çıktı.

"Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum"

Kula, avladığı kızıl geyiğin fotoğrafın sosyal medyada paylaşarak, "2020-2021 Av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır beye bize rehberlik eden Rasim Altıntaş'a, yol arkadaşım Hüseyin Güven beye yakın ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum" notunu düştü.

Tepkilere neden oldu

Kula'nın bu paylaşımı sosyal medya bir grup ve kişi tarafından tepkilere neden oldu. Avladığı hayvanın nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu söyleyen birçok kişi duruma tepki gösterdi.

"Ben asla yasal olmayan bir şey yapmam"

Tepkilerin ardından açıklama yapan Mehmet Kula, yasal olarak avlandığını söyledi. Kula, "Devletin izin verdiği şekilde ücretini ödemek koşuluyla yasal bir avlanma gerçekleştirdik. Avladığımız hayvan yaşlı, devletin izin verdiği hayvanlar da onlar zaten. Onların avlanmasıyla genç hayvanların önünü açmak izin veriliyor. Ben asla yasal olmayan bir şey yapmam. Yanlış bir şey yapmış olsam zaten polis veya jandarma tarafından müdahale edilirdi. Benim gibi avlanma yapan avcıların ödediği para ile yem su gibi ödemelerde kullanıyor. Tepki verenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Bu gibi avlanma şekli dünyanın her yerinde var. Unutmasınlar giydikleri kürkler, ayakkabı hayvan derisi keza kasaptan aldıkları et hayvanlardan elde ediliyor. Avcılar toplumun en düzgün insanlarıdır. Bir TL devletin herhangi bir kurumuna borcun olsa ne ruhsat ne de belge alabilirsin" dedi. - ANTALYA