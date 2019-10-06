Son Dakika Haberleri: Eski belediye başkan adayı kazada yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eski belediye başkan adayı kazada yaralandı

41 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Millet İttifakı İYİ Parti'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı yaralandı.

Eski belediye başkan adayı kazada yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Millet İttifakı İYİ Parti'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı yaralandı. Şıktaşlı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Vali Aziz Bey Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Semih B. idaresindeki 35 AT 1084 plakalı araç, Vali Aziz Bey Caddesi kavşağına geldiği sırada Vali Aziz Bey Caddesi'nden Mehmet Akif Ersoy Caddesi Şelale Kavşağı istikametine gitmekte olan Orkun Şıktaşlı idaresindeki 45 E 0055 plakalı araca çarptı. Kazada Millet İttifakı İYİ Parti'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı hafif şekilde yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.


Şıktaşlı'nın durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Orkun Şıktaşlı, İYİ Parti, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:48:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski belediye başkan adayı kazada yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]