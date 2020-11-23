Eski belediye başkanı adam yaralamaktan tutuklandı - Son Dakika

Manyas'ta geçtiğimiz cumartesi günü icradaki evini satın aldığı gerekçesiyle Yaşar N. adlı kişiyi sağ diz kapağından av tüfeği ile yaralayan kırsal Kızıksa Mahallesinin son dönem 2009-2014 dönemi Belediye Başkanı Yüksel Z. tutuklanarak Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Yaralı Yaşar N.'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - BALIKESİR

Balıkesir 'in Manyas ilçesinde icradan satılan evini alan şahsı av tüfeği ile vurarak yaralayan Yüksel Z. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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