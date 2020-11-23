Eski belediye başkanı adam yaralamaktan tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde icradan satılan evini alan şahsı av tüfeği ile vurarak yaralayan Yüksel Z. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Manyas'ta geçtiğimiz cumartesi günü icradaki evini satın aldığı gerekçesiyle Yaşar N. adlı kişiyi sağ diz kapağından av tüfeği ile yaralayan kırsal Kızıksa Mahallesinin son dönem 2009-2014 dönemi Belediye Başkanı Yüksel Z. tutuklanarak Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Yaralı Yaşar N.'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - BALIKESİR
- Kaynak: İHA
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