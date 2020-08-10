Eski Belediye Başkanı Ekrem Orhon mezarı başında anıldı - Son Dakika

Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon, vefatının 37. yılında kabri başında anıldı.

Rize Belediyesince Orhon'un Rize Kalesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programına, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Metin, burada yaptığı konuşmada, çocukluk yıllarında Ekrem Orhon'u görme ve tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, bulunduğu yıllardan çok ilerisi için fikirler üreten böylesine önemli bir şahsiyetin başkanlığını yaptığı belediyede başkanlık yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Sarı ise rahmetli Ekrem Orhon'un Rize için güzel hizmetler yaptığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Program, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın yaptığı duayla sona erdi.