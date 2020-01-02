Eski Belediye Başkanı Galip Şahyar Toprağa Verildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Galip Şahyar 70 yaşında hayatını kaybederken, Şahyar düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Galip Şahyar 70 yaşında hayatını kaybetti. Evli 3 çocuk babası olan Galip Şahyar'ın cenazesi 5 yıl görev yaptığı Alaşehir Belediyesi binası önüne getirilerek helallik alındı. Alaşehir Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Merhum belediye başkanımız Galip Şahyar, Milli Mücadele yıllarında, Kurtuluş Savaşı'nda Alaşehir Kongresi'nin toplanmasında aktif görev alan, kongrenin yapılmasını sağlayan ve kongre döneminde belediye başkanlığı yapan Galip Bey'in torunudur. Her gün belediyemizin yanında bulunan çay evinde oturur sohbet ederdik. Kaybettiğimiz başkanımız Şahyar, belediye başkanlığı döneminde Alaşehirimize büyük hizmetlerde bulunmuş herkes tarafından sevilen ve sayılan bir insandı. Görev yaptığı dönemde Alaşehirimize çok iyi hizmetler yapan başkanımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.



Belediye önünde yapılan törene katılan eski Maliye Bakanı Sümer Oral, "Alaşehir'e her gelişimde farklı bir heyecan içinde olurdum dün hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde geldik. Hayat böyle, şu anı hiç aklımdan geçirmemiştim. Galip iyi bir mühendisti, iyi bir çiftçiydi, iyi bir arkadaş iyi bir dost ve iyi bir Alaşehirliydi. Belediye başkanlığı döneminde çok hizmet etme heyecanı yaşadığını görmüştüm. İsmini taşıdığı Kuvayi Milliyeci ve milli mücadelenin en zor yıllarında Alaşehir belediye başkanlığı yapmış dedesinin torunu olarak o makama gelmiş olmanın ayrı bir mutluluğunu taşıyordu" diye konuştu.



Belediye binası önündeki törenin ardından Şahyar'ın cenazesi Alaşehir Pazar Camiinde kılınan öğlen namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.



Alaşehir Müftüsü Necati Kara'nın kıldırdığı cenaze namazına, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eski Maliye Bakanı Sümer Oral, eski belediye başkanlarından Kadir Daş, Ali Uçak, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, CHP İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik, ailesi ve sevenleri katıldı. - MANİSA