Son Dakika Haberleri: Eski belediye başkanı Hasan Yazıcı'nın acı günü
Son Dakika Güncel Haber

Eski belediye başkanı Hasan Yazıcı'nın acı günü

29 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi eski belediye başkanı Hasan Basri Yazıcı'nın vefat eden kardeşi öğretim görevlisi Gazi Adnan Yazıcı toprağa verildi.

Eski belediye başkanı Hasan Yazıcı'nın acı günü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi eski belediye başkanı Hasan Basri Yazıcı'nın vefat eden kardeşi öğretim görevlisi Gazi Adnan Yazıcı toprağa verildi.


İstanbul'da özel bir hastanede yaklaşık üç aydır tedavi gören Gazi Adnan Yazıcı (57) yaşam mücadelesini kaybetti. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi olan Gazi Adnan Yazıcı'nın cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, eski İlçe Belediye Başkanı Hasan Basri Yazıcı, üniversite dekanları, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.


Yazıcının cenazesi İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener, AK Parti'yle yakınlaşma iddialarına yanıt verdi: Herhangi bir alışverişimiz yoktur
Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 17:01:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski belediye başkanı Hasan Yazıcı'nın acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]