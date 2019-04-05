Son Dakika Haberleri: Eski Belediye Başkanı Hava Yıldırım'a Veda Yemeği

Eski Belediye Başkanı Hava Yıldırım'a Veda Yemeği

26 dakika önce

Güdül ilçesinde belediye başkanlığını kazanan Muzaffer Yalçın, eski başkan Hava Yıldırım onuruna veda yemeği düzenledi.

Eski Belediye Başkanı Hava Yıldırım'a Veda Yemeği, System.String[]
Güdül ilçesinde belediye başkanlığını kazanan Muzaffer Yalçın, eski başkan Hava Yıldırım onuruna veda yemeği düzenledi.

İlçede bir tesiste düzenlenen yemeğe Kaymakam Doğan Dinç, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, eski başkan Hava Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, daire amirleri, eski belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Yalçın, Yıldırım'a 5 yıl boyunca ilçeye hizmetlerden dolayı hediye ve plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:16 Kaynak: AA

Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel
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