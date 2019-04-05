Eski Belediye Başkanı Hava Yıldırım'a Veda Yemeği
26 dakika önce
Güdül ilçesinde belediye başkanlığını kazanan Muzaffer Yalçın, eski başkan Hava Yıldırım onuruna veda yemeği düzenledi.
Güdül
ilçesinde belediye başkanlığını kazanan Muzaffer Yalçın
, eski başkan Hava Yıldırım onuruna veda yemeği düzenledi.
İlçede bir tesiste düzenlenen yemeğe Kaymakam Doğan Dinç, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, eski başkan Hava Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, daire amirleri, eski belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
Yalçın, Yıldırım'a 5 yıl boyunca ilçeye hizmetlerden dolayı hediye ve plaket takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:16 Kaynak: AA
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