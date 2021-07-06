Eski belediye başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika

Sait Atilla'nın babası merhum Seydo Atilla, Ceylanpınar Belediyesinin kuruluşundan vefatına kadar 3 dönem Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptı. Babasının vefatından sonra dayısı Seydo Kahraman, Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptığı sırada 1979 yılında terör örgütü PKK 'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Son olarak kardeşi Menderes Atilla önceki dönem AK Parti 'den Ceylanpınar Belediye Başkanı seçilmişti. - ŞANLIURFA

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