Eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü kazada sürücüye hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü kazada sürücüye hapis cezası - Son Dakika

Eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü kazada sürücüye hapis cezası

7 saat önce

Kastamonu'da eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargılanan sürücüye 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü kazada sürücüye hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargılanan sürücüye 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ekrem G. katıldı.

Ekrem G, duruşmadaki savunmasında, kaza olmadan otomobiliyle 70-80 kilometre hızla gittiğini söyledi.

Ruhi Başkaya yönetimindeki otomobilin aniden önüne çıktığını iddia eden Ekrem G, mesafe çok kısa olduğu için duramadığını belirtti.

Sanığı 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, daha sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İnceğiz köyü yakınlarında 26 Eylül 2017'de Ekrem G. (23) idaresindeki 06 GB 0163 ve Ruhi Başkaya'nın (71) kullandığı 37 AB 102 plakalı otomobiller çarpışmıştı. Kazada Ruhi ve eşi Sabiha Başkaya yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Ruhi Başkaya, 1980'de yaklaşık 5 ay Bozkurt Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
Kanada'da meydana gelen zincirlemeye kazada 200 araç hasar gördü 18 yıldır kayıp Gündüz'ü 'annesi ve kardeşleri öldürdü' iddiası Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan protein yapısı çözüldü

Son Dakika Haberleri
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:58:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü kazada sürücüye hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]