Eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü kazada sürücüye hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da eski belediye başkanı ile eşinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargılanan sürücüye 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ekrem G. katıldı.

Ekrem G, duruşmadaki savunmasında, kaza olmadan otomobiliyle 70-80 kilometre hızla gittiğini söyledi.

Ruhi Başkaya yönetimindeki otomobilin aniden önüne çıktığını iddia eden Ekrem G, mesafe çok kısa olduğu için duramadığını belirtti.

Sanığı 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, daha sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İnceğiz köyü yakınlarında 26 Eylül 2017'de Ekrem G. (23) idaresindeki 06 GB 0163 ve Ruhi Başkaya'nın (71) kullandığı 37 AB 102 plakalı otomobiller çarpışmıştı. Kazada Ruhi ve eşi Sabiha Başkaya yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Ruhi Başkaya, 1980'de yaklaşık 5 ay Bozkurt Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.