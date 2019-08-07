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- Eski Belediye Başkanı Kaptan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

40 dakika önce

- Eski Belediye Başkanı Kaptan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandıAFYONKARAHİSAR - İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden AK Parti'den 2004-2009 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan Abdullah Kaptan'ın oğlu İsmail Burak Kaptan son yolculuğuna uğurlandı.

- Eski Belediye Başkanı Kaptan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı
AFYONKARAHİSAR - İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden AK Parti'den 2004-2009 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan Abdullah Kaptan'ın oğlu İsmail Burak Kaptan son yolculuğuna uğurlandı.
İmaret Camii'ndeki öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni öncesi Abdullah Kaptan oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde eski Başkan Kaptan ve yakınları göz yaşlarına hakim olamazken, hayatını kaybeden İsmail Burak Kaptan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu kaydedildi.
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Hayatını kaybeden Kaptan'ın 11 yaşındaki oğlu Abdullah Kaptan da büyükbabası eski Başkan Abdullah Kaptan ile birlikte saf tuttu. Cenaze namazına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Kaptan'ın naşı Kocatepe Asri mezarlığında aile kabristanına defnedildi.
Abdullah Kaptan, İsmail Burak, AK Parti, Afyon, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:21 Kaynak: İHA
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