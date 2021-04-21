Eski belediye başkanı Murat Hazinedar ile sunucu Neşe Sapmaz'ın iş insanına şantaj iddiasına ilişkin davada ifadeler alındı - Son Dakika

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar ile sunucu Neşe Sapmaz'ın iş insanına şantaj iddiasına ilişkin davada ifadeler alındı

21.04.2021 12:27
Eski belediye başkanı Murat Hazinedar ile sunucu Neşe Sapmaz'ın iş insanına şantaj iddiasına ilişkin davada ifadeler alındı, System.String[]

İş insanı Ümit Arıkan'a şantaj yaptıkları öne sürülen sunucu Neşe Sapmaz ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yargılanmasına devam edildi.

İş insanı Ümit Arıkan'a şantaj yaptıkları öne sürülen sunucu Neşe Sapmaz ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Hazinedar ve Neşe Sapmaz ile müdahil-müşteki Ümit Arıkan katıldı.

Duruşmada ifade veren müşteki Arıkan, sanık Neşe Sapmaz ile bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını, sohbet ettiklerini ve birbirlerinin telefon numaralarını aldıklarını söyledi.

Bundan birkaç gün sonra bir arkadaşına atacağı mesajı yanlışlıkla Neşe Sapmaz'a attığını söyleyen Arıkan, "Yanlış attığımı birkaç gün sonra fark ettim. Arkadaşım Yaşar İlvül beni aradı. Neşe'nin bu mesaj nedeniyle sinirli ve üzgün olduğunu söyledi. Yanlışlık olduğunu, gerekirse özür dileyebileceğimi belirttim. Daha sonra Sapmaz'a özür mesajı attım ama mesajım iletilmeyince beni engellediğini fark ettim. Konuyu da fazla büyütmeden kapattım. Sonrasında Sapmaz'ın benim hakkımda şikayetçi olduğunu gösteren bir dilekçenin fotoğrafı tarafıma gönderildi. " dedi.

Arıkan, olaydan birkaç gün sonra sanık Murat Hazinedar'ın kendisini arayıp belediyeye çağırdığını anlatarak, "Hazinedar ile viski içtik. Beni neden çağırdığını sordum. Ben gelmeden internetten araştırma yapmış. Bilgisayar ekranını çevirip Neşe Sapmaz'ın fotoğrafını göstererek, 'Mesaj atmışsın, senden şikayetçi olacak.' dedi. Sapmaz'ın basınla ilişkisinin olduğunu, dünya güzeli bir kız olduğunu, bir özürle benim hakkımdaki şikayetinden vazgeçeceğini düşünüyorsam yanıldığımı söyledi. Tekrar özür dileyebileceğimi belirtince, 'Bu özürle kapanacak bir konu mu kendisi senden muhakkak bir ev alır. Etiler'den değil de Gayrettepe'den istesin.' dedi. Bunu kabul etmeyeceğimi, özür dileyebileceğimi söyledim." diye konuştu.

Bu görüşmeden birkaç gün sonra Hazinedar ile bir maç çıkışı karşılaştıklarını kaydeden Arıkan, "Hazinedar bana doğru eğilerek, 'Neşe Sapmaz senden 1 milyon istiyor' dedi. Bir cevap vermedim, güldüm, yoluma devam ettim. Ertesi gün Hazinedar'ı arayıp istenen rakamı vermeyeceğimi, bunun bir şantaj olduğunu, boyun eğmeyeceğimi söyleyerek telefonu kapattım." ifadelerini kullandı.

Sanık Murat Hazinedar da savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, hakkında açılan kamu davasının siyasi olduğunu iddia ederek, "Müşteki, belediye başkanlığı yaptığım sırada 'Bir sapıklık yaptım, bana yardım et.' diye başvurarak benden yardım istedi. Neşe Sapmaz'ı, belediyenin bir programında sunuculuk yapması sebebiyle tanırım. Bunun üzerine Sapmaz'ı aradım, savcılığa şikayette bulunduğu söyledi. Cinsel taciz olayı olduğu için üstüne gitmek istemedim. Arıkan sonrasında beni arayıp yaptığım görüşmenin akıbetini sordu. Durumu söyledim. Bundan sonra da dahil olmadım. Maç çıkışında Arıkan ile karşılaştığımızda, 'Bu iş milyona bitmez, bu kişi çok ısrarlı' dedim. Başka da bir bilgim yoktur. Ben Arıkan'a asla sanık Neşe'nin 1 milyon istediği gibi bir şey söylemedim." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra Arıkan'ın arkadaşı Yaşar İrvül tanık olarak dinlenildi.

Tanık İrvül, Sapmaz ile Arıkan'ı tanıştıran kişinin kendisi olduğunu, bir süre sonra Sapmaz'dan 'Arkadaşını şikayet ettim' diye mesaj geldiğini anlatarak, taraflar arasında yargılama sürecinin başladığını, Arıkan'ın yanlış anlaşıldığından dolayı özür dilemek istediği için konuya Murat Hazinedar'ın dahil olduğunu söyledi.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Neşe Sapmaz hakkında hazırlanan iddianamede, Ümit Arıkan'ın kendisine cinsel içerikli mesaj gönderdiğini iddia eden Neşe Sapmaz'ın savcılığa şikayette bulunduğu, soruşturma devam ederken Sapmaz'ın Yaşar İlvul ve Murat Hazinedar aracılığıyla şikayetinden vazgeçmek için para istemek suretiyle hakkı olan bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle Arıkan'dan haksız çıkar sağlamaya çalışarak şantajda bulunduğu ifade ediliyor.

Hesabına farklı miktarlarda para gönderilen Sapmaz'ın sonrasında şikayetinden vazgeçtiği bilgisine yer verilen iddianamede, Sapmaz'ın "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanık Murat Hazinedar hakkında hazırlanan ve dava dosyasında birleşen iddianamede ise, Hazinedar'ın şantaja aracılık ettiği belirtilerek, Sapmaz ile aynı suçtan cezalandırılması talep ediliyor.

Asliye Ceza Mahkemesi, Murat Hazinedar, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski belediye başkanı Murat Hazinedar ile sunucu Neşe Sapmaz'ın iş insanına şantaj iddiasına ilişkin davada ifadeler alındı - Son Dakika


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