Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı (2) - Son Dakika

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, zehirli örümceğin ısırdığı Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, hastanemiz Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam etmektedir. Entübe olup tedbir amaçlı uyutulan hastamızın genel durumu düne göre daha iyidir"Öte yandan Bülent Tanık'ın bilincinin açıldığı ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İZMİR, DHA)