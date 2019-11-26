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Eski belediye başkanına 5 ay hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılan ve beraat eden İncesu Belediyesi eski Başkanı Zekeriya Karayol'a verilen kararı Yargıtay bozdu.

Eski belediye başkanına 5 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılan ve beraat eden İncesu Belediyesi eski Başkanı Zekeriya Karayol'a verilen kararı Yargıtay bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan Karayol ile birlikte 2 sanık, 'görevi kötüye kullanma' suçundan 5 ay hapis cezası aldı.


8 Mayıs 2014'te aralarında İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un da bulunduğu 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla açılan ve beraat kararı ile sonuçlanan dava dosyasını inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi kararı bozdu. Değişen suç vasfına göre sanık Zekeriya Karayol ve sanık Ersel Elcuman'ın işlediği iddia edilen 'görevi kötüye kullanma' suçlarının gerçekleştiği kanaati ile kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada tutuksuz sanık Zekeriya Karayol ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ersel Elcuman ise duruşmaya katılmadı.


İncesu Belediyesi eski Başkanı Zekeriya Karayol önceki yazılı ve sözlü ifadelerini tekrar ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Karayol, önceki celse yazılı savunmasını vermiş, "Söz konusu arsa kayıtsız şartsız belediyeye hibe edilmişti. Kimse zarar görmedi. Ruhsat iptali de belediye encumanın mecliste aldığı karardır, benimle ilgisi yoktur, beraatımı istiyorum" demişti.


Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan ve önceki celse mahkemede hazır bulunan, bu celse duruşmaya katılmayan sanık Ersel Elcuman da, "Tarafıma atılan suçlamaları kabul etmiyorum. 1986 yılında terk edilmiş bir arsa, belediyeye hibe edilmiştir. Mecliste ne karar alındıysa biz onu uyguladık" diye savunma yapmıştı.


Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek, tutuksuz sanıklar Zekeriya Karayol, Ersel Elcuman hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan ceza talep etti.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, sanıklar Karayol ile Elcuman'a 'görevi kötüye kullanma' suçundan ayrı ayrı 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların sabıkasız oluşunu gözeterek cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ

Zekeriya Karayol, İncesu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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