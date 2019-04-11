Son Dakika Haberleri: Eski Belediye Başkanına Hapis Cezası

Eski Belediye Başkanına Hapis Cezası

54 dakika önce

Bolu'da "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve "yaralama" iddiaları ile hakkında dava açılan ???????eksi Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'e 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eski Belediye Başkanına Hapis Cezası, System.String[]
Bolu'da "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve "yaralama" iddiaları ile hakkında dava açılan ???????eksi Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'e 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve "yaralama" suçlamaları ile 25 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Saim Çevik ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Çevik, son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Çevik'e, "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit" ve "tehdit" suçlarından 10 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, "yaralama" suçundan beraatine karar verdiği sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Olay

2017 yılının Ekim ayında, T.D. isimli bir kadını alıkoyduğu gerekçesiyle polis ekipleri Çevik'i gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Saim Çevik, Bolu, Güncel
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