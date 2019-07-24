Son Dakika Haberleri: Eski belediye başkanına silahlı saldırı
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Eski belediye başkanına silahlı saldırı

20 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Eski belediye başkanına silahlı saldırı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bulut, İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan Bulut, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ali Haydar Bulut, Kocaeli, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:10 Kaynak: AA
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