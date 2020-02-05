Eski belediye başkanının eski koruması ölü bulundu - Son Dakika
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Eski belediye başkanının eski koruması ölü bulundu

6 saat önce

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eski koruması ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunurken, olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

Eski belediye başkanının eski koruması ölü bulundu, System.String[]

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eski koruması ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunurken, olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.


Edinilen bilgiye göre olay. Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi/nde meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş ormanlık alanda bir otomobil olduğunu ve biraz ileride yerde hareketsiz yatan şahıs olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın başına isabet eden mermi nedeniyle öldüğünü tespit etti. Polis, şahsın isminin Feyzullah Kara olduğunu, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eski koruması olduğunu ve bir süre önce de polislikten ayrılarak belediyede özel güvenlik görevlisi olduğunu belirledi. Kara için eşinin dün polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.


Polis Kara'nın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, herhangi bir intihar notu bulunmadı. Kara'nın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kara'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. - ADANA

Hüseyin Sözlü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
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