Eski belediye başkanının evi alev alev yanarak böyle küle döndü

Düzce'de kereste atölyesi içinde bulunan 3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen yangında kereste atölyesi içinde bulunan eski belediye başkanı Yusuf Ercan'a ait 3 katlı ahşap ev tamamen yandı. Ahşap evi tamamen saran alevler gökyüzünü aydınlattı.

Yangın Düzce'nin Konuralp bölgesi Osmanca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konuralp eski Belediye Başkanı Yusuf Ercan'a ait kereste atölyesinin bahçesinde bulunan 3 katlı ahşap evin alt katında sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sardı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine Boğaziçi, Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.