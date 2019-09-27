Son Dakika Haberleri: Eski belediye başkanının evi alev alev yandı
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Eski belediye başkanının evi alev alev yandı

13 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen yangında kereste atölyesi içinde bulunan eski belediye başkanı Yusuf Ercan'a ait 3 katlı ahşap ev tamamen yandı.

Eski belediye başkanının evi alev alev yandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen yangında kereste atölyesi içinde bulunan eski belediye başkanı Yusuf Ercan'a ait 3 katlı ahşap ev tamamen yandı.


Yangın, Düzce'nin Konuralp bölgesi Osmanca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Konuralp Belediye Başkanı Yusuf Ercan'a ait kereste atölyesinin bahçesinde bulunan 3 katlı ahşap evin alt katında sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sardı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine Boğaziçi, Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Yusuf Ercan, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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