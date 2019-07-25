Son Dakika Haberleri: Eski belediye başkanının silahla vurulması
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Eski belediye başkanının silahla vurulması

2 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı.

Eski belediye başkanının silahla vurulması, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulut'u İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada bacağından vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Derince'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli B.Ç'yi gözaltına aldı.
Suç aleti silahla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ali Haydar Bulut, dün İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmış, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Emniyet Müdürlüğü, Ali Haydar Bulut, Derince, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:18 Kaynak: AA
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