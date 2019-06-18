Son Dakika Haberleri: Eski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştü
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Eski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştü

10 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, MHP'den eski belediye meclis üyesi olan asansörcü Emin Özdemir (56), iş yerinde arızalanan asansörü tamir ederken, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek, ağır yaralandı.

Eski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştü, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, MHP'den eski belediye meclis üyesi olan asansörcü Emin Özdemir (56), iş yerinde arızalanan asansörü tamir ederken, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek, ağır yaralandı.
Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. MHP'den İnegöl Belediyesi eski meclis üyesi olan asansörcü Emin Özdemir, çağrıldığı iş yerine, arızalanan asansörü tamir etmek için gitti. Özdemir, tamire başladıktan bir süre sonra bilinmeyen nedenle 10 metre yükseklikten boşluğa düştü. Özdemir'in asansör boşluğuna düştüğünü görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla iş yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Özdemir'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emin Özdemir'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
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