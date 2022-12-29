Zonguldak'ta eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu

29.12.2022 14:12
Zonguldak'ta eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi önceki dönem AK Partili meclis üyelerinden olan Mustafa Şentürk kendisine ait yazlık evinde ölü olarak bulundu.

Kdz Ereğli ilçesinde yaşayan Kdz Ereğli Belediyesi'nin AK Partili meclis üyelerinden Mustafa Şentürk Balı mahallesindeki yazlık evinde bu sabah saatlerinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Şentürk'ün cenazesi Kdz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Şentürk'ün cenaze töreni ile ilgili bilgilerin önümüzdeki saatlerce netleşeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Ereğli Belediyesi, Mustafa Şentürk, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu - Son Dakika
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