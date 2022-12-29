Zonguldak'ta eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu

Kdz Ereğli ilçesinde yaşayan Kdz Ereğli Belediyesi'nin AK Partili meclis üyelerinden Mustafa Şentürk Balı mahallesindeki yazlık evinde bu sabah saatlerinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Şentürk'ün cenazesi Kdz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Şentürk'ün cenaze töreni ile ilgili bilgilerin önümüzdeki saatlerce netleşeceği belirtildi.
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