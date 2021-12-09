Üye Girişi
Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi

09.12.2021 16:25
Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi

Kırşehir'de yaklaşık 13 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir'de yaklaşık 13 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak canavarca hislerle öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan R.A, M.K, G.K, F.K. ile tutuksuz sanıklar M.D, A.S. ve Ö.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Mustafa Kırışık, tutuksuz sanıkların tamamının tutuklanmasını talep etti.

Sanıklar da Hasan Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ö.K'nin tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 20 Ocak'a erteledi.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de kaybolmuş, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda R.A, M.K, G.K, F.K. M.D, A.S, Ö.K. hakkında 2019 yılında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava devam ederken Hasan Kırışık'a ait bağ evinde bulunan ve " Almanya'ya gidiyorum" yazılı notun Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemede sanıklardan birine ait olduğuna yönelik tespit üzerine tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K. tutuklanmıştı.

Kırşehir Ağır CEza Mahkemesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti 16:25 Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti
DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor 16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Son Dakika Haberleri
16:28 Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı         
16:29
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!         
16:16
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:41:21. #1.11#
SON DAKİKA: Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement