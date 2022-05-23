Eski Besici Yeni Çiftçi Arıgümüş: "Bu Sene Para Kazanamaz ve Borcumu Ödeyemezsem Çiftçiliği de Bırakacağım"

Niğde'de besiciliği bırakıp çiftçiliğe başlayan Arif Arıgümüş, artan maliyetlerden dolayı geçinemediğini CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e anlattı. Arıgümüş, "Yoğurdu tereyağı artık kendim de bakkaldan alıyorum; eskiden eşe dosta, fabrikaya verirdik. Bu sene para kazanamaz ve borcumu ödeyemezsem çiftçiliği de bırakacağım, iş değiştireceğim artık ikinci bir alternatif düşünüyoruz" dedi.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde artan maliyet nedeniyle hayvancılığı bırakan ve ahırını boşaltan besici Arif Arıgümüş'ü eski ahırında ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Gürer, sorunları dinledi.

"SÜT MAKİNESİ VARDI KOMŞUYA VERDİM, HAYVANLARI KESİME YOLLADIM ŞİMDİ ÇİFTÇİLİK YAPIYORUM"

Artık çiftçilik yapan Arıgümüş şunları söyledi:

"20 tane sağdığım inek vardı, buzağıları hariç; yem maliyetleri arttığı için bırakmak zorunda kaldım. Ahırı depo yaptım, süt makinesi vardı komşuya verdim, hayvanları kesime yolladım şimdi çiftçilik yapıyorum, ekip biçme işine bakıyorum. Ben 13 yıl önce inekçiliğe başladığımda bir torba yem 18 liraydı; bir yıl önce inekleri sattığımda aynı yem 300 liraya çıktı."

YAŞADIĞI YERDE KENDİSİ DAHİL 4 BESİCİ HAYVANCILIĞI BIRAKTI

Gürer, hayvanların serbest salınımı için ahırın dışına yapılan yeri göstererek artık kullanılmayacak hale geldiğine dikkat çekti ve bu alanın ne kadara mal olacağını sordu. Arıgümüş de "100 bin liraya yapılırdı şu anda yapılmaz bu paraya" diyerek kendi imkanları ile kredi kullanmadan bu işe girdiğini anlattı. Arıgümüş, harcadıklarının kazandıklarını karşılamaması nedeniyle aynı bölgede kendisi ile üç kişinin daha birer sene arayla hayvancılığı bıraktığını söyledi.

"BU SENE PARA KAZANAMAZ VE BORCUMU ÖDEYEMEZSEM ÇİFTÇİLİĞİ DE BIRAKACAĞIM, İŞ DEĞİŞTİRECEĞİM"

Arıgümüş, "Yem fiyatlarını araştırsınlar. Koftiden iki tane çiftçiyi çıkarıp konuşturmasınlar, bu işi yapanla konuşsunlar. Biz bu işe başladığımızda sekiz aylık buzağılayacak düveyi 2 bin liraya almıştık, sütü 350 kuruşa veriyorduk, para kazanıyorduk. Eşimle peynir, tereyağı yapıp pazarda satıp para kazanıyorduk, bugün yonca samanı 3 bin 500 lira olmuş" diye konuştu. Arıgümüş, "Yoğurdu tereyağı artık kendim de bakkaldan alıyorum; eskiden eşe dosta, fabrikaya verirdik. Bu sene para kazanamaz ve borcumu ödeyemezsem çiftçiliği de bırakacağım, iş değiştireceğim artık ikinci bir alternatif düşünüyoruz" diye dert yandı.

"MAKİNEYİ İŞE YOLLADIM DAHA GİTMEDEN BİN 500 LİRA PARA HARCADIM"

Hayvancılıkla ilgili ekipmanların dışında aşının, veterinerin de pahalı olduğunu anımsatan Gürer'e Arıgümüş, traktörü, balya makinası olduğunu ama 10 gündür balya basmasına rağmen çiftçiye balya için fiyat veremediğini kaydetti. Arıgümüş, "7 lira desem vatandaşa dokunuyor, mazot 25 lira, geçen sene ipin kilosu 15 kuruştu bu sene 32 kuruş olmuş, makineyi işe yolladım daha gitmeden bin 500 lira para harcadım" diye konuştu.

Gürer de "Ülkeye yazık ediyorsunuz, hayvancılık yapanlara destek verin; yem fiyatlarını düşürün, ithal yemden vazgeçin. 12,5 milyon ton bu ülkeye yurtdışından yem getirmek yakışmıyor" sözleriyle iktidara seslendi.