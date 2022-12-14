Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı

14.12.2022 08:59
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın D-100 karayolunda bir araç ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından takibe alınarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın D-100 karayolunda bir araç ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından takibe alınarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar'ın, Tosya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenilirken, yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı.

Hazinedar'ın D-100 karayolunda içerisinde bulunduğu araç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. D-100 Karayolu Tosya geçişindeki polis kontrol noktasındaki polis ekiplerini fark ederek, Tosya Sanayi Sitesine giren araçtaki Hazinedar, kısa süre sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Hazinedar'ın Ordu'nun Fatsa ilçesinden İstanbul'a giderken yakalandığı öğrenildi.

Hazinedar, Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, saat 02.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kastamonu'da yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi Kastamonu'da yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi İSTANBUL-ESKİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT HAZİNEDAR YAKALANDI İSTANBUL-ESKİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT HAZİNEDAR YAKALANDI

İstanbul, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:50 2 hafta önce babasını kaybeden şarkıcı Sıla, konserinde sevenleriyle dertleşti
09:45 Dünya Kupası'nda güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
09:32 ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde: mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardık
09:13 Recep İvedik 7 ile gündem olan Şahan Gökbakar, yeni dizisi için hazırlıklara başladı
09:11 Taliban'ın Afganistan'ın başkentine koyduğu sıra dışı dünya küresi tepki çekti
09:09 Milyonların gözü kulağı bugün yapılacak asgari ücret toplantısında! İlk rakamlar telaffuz edilecek
08:49 Gençlerbirliği resmen açıkladı: Arda Güler için Fenerbahçe ile 2.5 milyon euroya anlaştık
08:45 Bakan Soylu, uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarındaki son durumu aktardı: 300'den fazla gözaltı var
08:32 Seren Serengil, Hadise'nin makyajsız pozlarını topa tuttu! Kurbağa Kermit'e benzetti
08:26 Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in süperstarı Messi: En güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama maç maç kendimizi gösterdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 10:03:51. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement