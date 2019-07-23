Son Dakika Haberleri: Eski Beşiktaşlı Adriano, Athletico Paranaense'ye transfer oldu
Son Dakika Spor Haber

Eski Beşiktaşlı Adriano, Athletico Paranaense'ye transfer oldu

1 saat önce

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten Adriano Correia Claro, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eski Beşiktaşlı Adriano, Athletico Paranaense'ye transfer oldu, System.String[]
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten Adriano Correia Claro, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Adriano transferini duyurdu.
15 yıl aradan sonra Brezilya'ya dönen Adriano, bu kararı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Takım yapısı, felsefe, yönetim gibi seçenekler karar vermemde etkili oldu. Kariyerim boyunca aldığım kararlarda hep bu seçenekleri göz önünde bulundurdum. Athletico ile kariyerime devam edeceğim. Mümkün oldukça çabuk adapte olmayı ve takımın benden beklentilerine cevap vermek istiyorum. Formayı giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Avrupa'da taktiksel anlamda kendini çok geliştirdiğini ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, "Kariyerim boyunca kendime çok iyi baktım. Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Avrupa'da taktiksel anlamda çok şey öğrendim. Tiago Nunes ile çalışacağım için mutluyum." açıklamasında bulundu.
Beşiktaş formasıyla 111 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol atıp 11 asist yapma başarısı gösterdi.



- İstanbul
Beşiktaş, Brezilya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı satmama kararı aldı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano, Athletico Paranaense ile anlaştı Hasan Ali, Eljif Elmas'a veda etti! Takipçileri hemen yorum yazdı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 277 milyonluk miras!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:26:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Beşiktaşlı Adriano, Athletico Paranaense'ye transfer oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]