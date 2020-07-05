Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Kalemeydan'da koşu yaptığı sırada üç erkekten oluşan bir grup tarafından bıçakla saldırıya uğrayarak tehdit edildi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve kondisyon antrenörü Andreja Milutinovic, sabah saatlerinde koşu için çıktıkları Belgrad'ın Kalemeydan parkında saldırıya uğradılar.

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Objektiv'de yer alan habere göre; Dusko Tosic ve Milutinovic, sabah erken saatlerde koşuya çıktılar. Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkekten oluşan bir grup Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi.

KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İkili para vermeyi reddetti. Bunun üzerine üç erkekten oluşan saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.

Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. İkili, olayı yaralanmadan atlattı.

Dusko Tosiç, Beşiktaş, Belgrad, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:55 

Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika Spor
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