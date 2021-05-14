Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: "Sevgili Sergen, bu işi bitir" - Son Dakika

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: "Sevgili Sergen, bu işi bitir"

14.05.2021 21:27
Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz:

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, Beşiktaş'tan yarın şampiyonluk beklediğini söyledi.

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, Beşiktaş'tan yarın şampiyonluk beklediğini söyledi.

TRT Deutsch'a konuşan 58 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı hala ilgiyle takip ettiğini ifade etti. Siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda şans dileyen Kuntz, "En kalbi duygularımla Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sevgili Sergen, bu işi bitir ve Kara Kartal şampiyon olsun. Almanya'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı başarılı bulduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, 'Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak ister misiniz' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sergen'in uzun süre Beşiktaş'ta kalacağını ve bu yüzden Beşiktaş'ın yeni bir antrenöre ihtiyacı olmadığını umuyorum. Ama tabii benim için Türk kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş."

"Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim"

Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı Türkçe kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda 'Tee istiyor musun' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullandı.

Almanya forması ile 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuntz, uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye ettiğini söyledi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir
Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir
Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir
Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: Sevgili Sergen, bu işi bitir

Milli Takım, Beşiktaş, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz: 'Sevgili Sergen, bu işi bitir' - Son Dakika Spor


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