Eski Beşiktaşlı futbolculardan Hatay'da "dostluk" maçı

Beşiktaş
Kulübünün bir dönem formasını giyen futbolcular, Hatay
'da il protokolüyle dostluk maçı yaptı.
Hatay'ın ana vatana katılışının 80'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldikleri kentte temaslarını sürdüren, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Samet Aybaba
, Recep Çetin
, Ulvi Güveneroğlu, Zafer Öğer
, Metin Uzun
, Süleyman Oktay, Saffet İşler, Oktay Aydaz, Kubilay Erel, Mehmet Aksu
, Abidin Özdemir, İskender
Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın
Kahraman, Antakya
Esentepe Futbol
Stadı'nda kent protokolüyle dostluk maçına çıktı.
Eski Süper Lig hakemlerinden Cemil Şensöz'ün yönettiği maçın başlama vuruşunu, Hatay protokol takımında forma giyen Vali Rahmi Doğan
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
yaptı.
Karşılaşma 3-3 berabere biterken, maç sonunda forma giyen protokol ve futbolcular hatıra fotoğraf çektirdi.