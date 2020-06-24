Eski Beşiktaşlı Rodrigo Tello'dan Fenerbahçe ve Pellegrini açıklaması! - Son Dakika

Eski Beşiktaşlı Rodrigo Tello'dan Fenerbahçe ve Pellegrini açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Şili basınına konuşan Tello; "Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olomak üzere üç büyük kulüp var. En çok taraftar da bu takımlarda var. Fenerbahçe 6 yıldır şampiyon olamıyor ama çok güzel bir stadyumu, milyonlarca ve üst seviye antrenman tesisleri var.

Spor Arena Dış Haber | Şili basınına konuşan Tello; " Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olomak üzere üç büyük kulüp var. En çok taraftar da bu takımlarda var. Fenerbahçe 6 yıldır şampiyon olamıyor ama çok güzel bir stadyumu, milyonlarca ve üst seviye antrenman tesisleri var. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri." dedi.

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"KAYBEDERSE İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİR"


Pellegrini'nin görev alması halinde beklentinin çok yüksek olacağını söyleyen Tello; "Pellegrini Türkiye'ye giderse üzerinde büyük bir başarı baskısı olacak. Çünkü uzun zamandır başarılı olamayan bir kulübe gidecek. Türkler futbola karşı çok tutkulu.i Kanlarında bile futbol var. Pellegrini Fenerbahçe'de eğer kaybederse işler kötüye gidebilir." diye konuştu.


"BEN BEŞİKTAŞLIYIM AMA BAŞARILI OLMASINI İSTERİM"


Pellegrini'nin Fenerbahçe'de başarılı olmasını istediğini söyleyen Tello; "Ben bir Beşiktaş taraftarıyım, kariyerimin bir bölümünü orada geçirdim ama Pellegrini'nin Fenerbahçe'de başarılı olmasını isterim. Vatandaşımın başarısı benim için önemli. Pellegrini'nin prestijli bir kariyeri var. Fenerbahçe de kariyerli bir kulüp. Fenerbahçe'deki zorlukların üstesinden tecrübesiyle gelecektir. Umarım Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine başarılı bir imza atar." sözlerini kullandı.


Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Şili, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:50 

Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı Rodrigo Tello'dan Fenerbahçe ve Pellegrini açıklaması! - Son Dakika Spor
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