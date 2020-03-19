Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek için Beykoz'da helallik alındı - Son Dakika
Son Dakika Genel Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek için Beykoz'da helallik alındı - Son Dakika

Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek için Beykoz'da helallik alındı

7 saat önce

Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek için Beykoz'da helallik alındı Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in cenazesi Beykoz'a getirilerek helallik alındı.

Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek için Beykoz'da helallik alındı

İSTANBUL - Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in cenazesi Beykoz'a getirilerek helallik alındı. Çelikbilek'in ailesinin yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda kişi Beykoz Meydanında toplanarak Çelikbilek için dualar etti.

Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Çelikbilek'in cenazesi, helallik alınmak üzere Beykoz Meydanına getirildi. Çelikbilek'in cenazesi Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Çelikbilek'in ailesi ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Çelikbilek için burada helallik alındı, dualar okundu. Çelikbilek'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Murat Aydın, "Mekanı cennet olsun. 70 yıllık ömründe ben son 40 yılını biliyorum. Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz. Hep halka hizmet etmiştir. Bir davası vardı. Son ana kadar ayaktaydı. Geriye dönüp baktığımızda benim hissiyatım, Beykoz'un sorunları ve o sorunların çözümüyle ilgili Yücel ağabeyimin yaptıkları. Birçok emeği gayreti var. Beykoz'un yarım asrı aşan 'benim evim ne olacak, benim tapum yok' sorusunu Beykozlunun çok büyük kısmı kendine sorardı. İşte o meseleyi çözdü. Buradan alacağı dua yeter Allah'ın izniyle. Mekanı cennet olsun" dedi.

Daha sonra Çelikbilek'in cenazesi, düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Büyük Çamlıca Camii'ne götürüldü.

Eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek için Beykoz'da helallik alındı

Muhittin Yücel, Murat Aydın, Beykoz, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:23 Kaynak: İHA

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