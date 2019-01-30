Eski Bilardo Toplarından "Taraftar Tespihleri" Yapıyor

Aksaray'da tespih ustası Ercan Yıldırım, atölyesinde eski bilardo toplarını belirli işlemlerden geçirerek, Süper Lig takımlarının renklerinden "taraftar tespihleri" yapıyor.

OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray'da tespih ustası Ercan Yıldırım, atölyesinde eski bilardo toplarını belirli işlemlerden geçirerek, Süper Lig takımlarının renklerinden "taraftar tespihleri" yapıyor.



Yıldırım, açtığı küçük atölyede, eski bilardo toplarını, temizleme, kesme, dilimleme, şekillendirme, aşındırma ve parlatma aşamalarından geçirerek tespih haline getiriyor.



Kuka, kehribar, dominik damlası gibi taşları da işleyerek üretim yapan Yıldırım'ın, özellikle Süper Lig takımlarının renklerinden hazırladığı "taraftar tespihleri" büyük ilgi görüyor.



Yıldırım, AA muhabirine, yıllar önce ailesinden gelen merakla tespih koleksiyonu yapmaya başladığını anlattı.



Zamanla tespih merakı ve ilgisinin daha da arttığını ifade eden Yıldırım, "Sonra 'Ben de bu tespihleri yaparım' diyerek işe başladım. Zamanla tespih yapımı bende tutku haline dönüştü." dedi.



İlk tespihlerini eski bilardo toplarından ürettiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bilardo topları daha çabuk bulunduğu için işe bunlarla başladım. Şu anda her taşı işliyorum ama hala bilardo toplarından yapılan tespihlere ilgi yoğun. Özellikle 'taraftar tespihi' tercih ediliyor. Bunları, farklı renklerdeki bilardo toplarından yapıyorum. Özellikle 'Kara 8' bilardo topundan yaptığımız siyah beyaz tespihlere Beşiktaş taraftarı yoğun talep gösteriyor. Yine Galatasaraylılara ve Fenerbahçelilere özel tespih ürettim. Hem nostaljik hem de çekimi hoş tespihleri müşterilerimize sunuyoruz. Her takımın renginde tespihler üretiyorum. Ayrıca kırmızı beyaz toplarla da milli takımımızı anımsatan tespihler yaptım."



Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına gönderiyor



Ürettiği tespihleri Türkiye'nin birçok iline gönderdiğini anlatan Yıldırım, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi Türklerin yaşadığı ülkelere de tespihlerinin toplu satışının gerçekleştirildiğini bildirdi.



Yıldırım, şimdiki bilardo toplarının genellikle sıkıştırılmış kağıtlardan yapıldığına işaret ederek, "Biz eski topları kullanıyoruz. Bunlar tamamen katalin taşından yapılma. Bu eski topları, bir nevi geri dönüşümle yeniden kullanıma sunuyoruz." dedi.



Atölyesinin tespih tutkunlarının uğrak yeri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kimileri tespihlerini yenisiyle ya da farklı modeliyle değiştirmek için, kimileri tespihine bakım yaptırmak için geliyor. Koleksiyoncular ise yeni tespih almak için atölyemizin yolunu tutuyor." diye konuştu.

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