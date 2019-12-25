Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı - Son Dakika

Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi taşımalı eğitime geçen Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulunu yenileyerek mahalle halkının ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürdü.

Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi taşımalı eğitime geçen Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulunu yenileyerek mahalle halkının ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürdü.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, muhtarların istek ve taleplerini değerlendirerek çözüm üretmeye devam ediyor. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi Muhtarı Orhan Düçer'in talebi üzerine harabe haldeki kullanılmayan okul; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirli hayırseverlerin katkılarıyla yenilendi. Taşımalı eğitime geçilmesinin ardından kullanılmayan ve fiziki koşullar elvermediği için değerlendirilemeyen okul, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından tadilat edilmesiyle birlikte mahallelinin ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürüldü. Mahallede muhtarlık binası bulunmadığı için okulun bir odası mahalle muhtarlığı yapıldı. Diğer odalardan biri de köye gelen sağlıkçılara tahsis edildi, böylelikle köy halkı kahvehanede muayene olmak zorunda kalmayacak. Bir odası da kadınlarının toplanabilecekleri sosyal bir alana dönüştürüldü.


Devamı gelecek


Önümüzdeki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğiyle salonda kadınlara yönelik eğitim ve aktiviteler gerçekleştirilecek. Okul bahçesinde de düzenlemeler yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bahçeye çocuk parkı kurarak uygun alanlara piknik masası yerleştirdi. Muhtarlardan gelen talep üzerine atıl durumdaki kullanılamayan köy okulları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sosyal alanlara dönüştürülecek.


Yeniden can buldu


Köy halkı adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlere teşekkür eden Ayvacık Mahallesi Muhtarı Orhan Düçer "Köyümüzde; muhtarlığımız, sağlık evimiz yoktu, harabe bir okulumuz vardı. Bu teklifi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımıza götürdüğümüzde Elvan Hanım çok sıcak baktı. Kendisi gelip binayı gördü her aşamada yanımızdaydı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bina dışında düzenleme yaparak oyun parkı yerleştirdiler, çocuklarımız çok mutlu oldu. Burası sayenizde yeniden can buldu." dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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