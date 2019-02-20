Son Dakika Haberleri: Eski Binalar Yıkılıyor, Gemlik Nefes Alıyor

Eski Binalar Yıkılıyor, Gemlik Nefes Alıyor

59 dakika önce

Gemlik Belediyesi ilçeye park, meydan ve yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Eski Binalar Yıkılıyor, Gemlik Nefes Alıyor, System.String[]
Gemlik Belediyesi ilçeye park, meydan ve yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balıkpazarı Mahallesi'nde Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmete girmesinin ardından Yedievler Sokağık üzerinde uzun yıllar itfaiye binası ile sağlık ocağı olarak hizmet veren binaların yıkımına başladı. Kayhan Mahalle Muhtarı Şükrü Beki ve Orhaniye Mahalle Muhtarı Arif Vural ile birlikte yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Daha yaşanabilir bir şehir için, ulaşımdan yeşil alana, planlı ve modern Gemlik için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İlçenin dar ve sıkışık mahallelerinde bölge yapısına uygun olan her alana otopark, meydan, yeşil alan ve parklar kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Yılmaz, buraya da çocuk oyun grupları, fitness aletleri, kamelya ve oturma gruplarının bulunacağı çocuk parkı ve mahalle sakinlerinin dinlenip nefes alabileceği bir yer kazandıracaklarını müjdeledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

İtfaiye, Fen İşleri Müdürlüğü, Gemlik, Güncel
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