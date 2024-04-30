Binance'in Eski CEO'su Changpeng Zhao'ya Hapis Cezası - Son Dakika
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Kripto

Binance'in Eski CEO'su Changpeng Zhao'ya Hapis Cezası

Seattle mahkemesi, Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao'yu kara para aklama suçlamaları nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırdı. Zhao, suçlamaları kabul ederek hatalarından ötürü özür diledi ve yüksek meblağlarda para cezası ödemeyi kabul etti. Bu karar, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırırken, Binance hâlâ ABD düzenleyicileri ile hukuki mücadelesini sürdürüyor.

30.04.2024 22:36
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Seattle mahkemesi, Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao'yu kara para aklama suçlamaları nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırdı. Zhao, suçlamaları kabul ederek hatalarından ötürü özür diledi ve yüksek meblağlarda para cezası ödemeyi kabul etti. Bu karar, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırırken, Binance hâlâ ABD düzenleyicileri ile hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Binance'in Eski CEO'su Zhao İçin Hapis Kararı

Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao, kara para aklama suçlamalarını kabul ettiği için Seattle'da dört ay süreyle hapis cezasına mahkûm edildi. Seattle'daki duruşmada Zhao, işlediği hatalardan dolayı özür dileyerek sorumluluk almak istediğini belirtti. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre, Zhao Binance'in müşteri tanıma ve kara para aklamayı önleme konularında düzenlemelere uyduğunu ve yetkililerle iş birliği yaptığını ifade etti.

Savcılar, Zhao ve şirketinin ABD kullanıcılarını hedef alarak ABD yasalarını bilinçli olarak ihlal ettiğini savunarak 36 ay hapis cezası talep etti. Ancak Washington Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones, Zhao'nun yasadışı faaliyetlerden haberdar olmadığını söyleyerek üç yıllık talebi reddetti.

Zhao'nun avukatları, müvekkillerinin derin pişmanlık hissettiğini ve cezai sorumluluğu kabul ettiğini göstererek mahkemeden şartlı tahliye talep etti. Avukat William Burck, Zhao'nun kamuoyunda tanınan biri olduğunu, zenginliği ve devletle iş birliği yaptığını belirterek güvenlik endişeleri olduğunu ifade etti.

Zhao, geçtiğimiz Kasım ayında ABD'de etkin bir kara para aklama karşıtı program yürütmediği için suçunu kabul etmiş ve 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Binance ise tarihindeki en büyük kurumsal uzlaşmalardan biri olarak 4,3 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti. Binance CEO'luğunu bırakan Zhao'nun yerine Richard Teng getirilmişti.

Son olarak Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'yla da hâlâ hukuki bir mücadele içinde bulunuyor. Düzenleyici kurum, Haziran ayında Binance Holdings ve Zhao'ya karşı dava açarak şirketi ABD'li yatırımcılara yanıltıcı bilgiler vermek, erişimi kısıtlamamak, sermayeyi yanlış yönlendirmek ve kayıtsız faaliyet göstermekle suçladı.

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Son Dakika Kripto Binance'in Eski CEO'su Changpeng Zhao'ya Hapis Cezası - Son Dakika

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