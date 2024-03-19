Binance Kurucusu Zhao, Giggle Academy ile Eğitimde Fırsat Eşitliği Yaratmayı Hedefliyor

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Günlük işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Changpeng Zhao, teknolojiyi kullanarak eğitimde fırsat eşitliği yaratma vizyonuyla Giggle Academy'yi duyurdu.

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Çocuklara Fırsat Eşitliği

Kripto para borsası Binance'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Changpeng Zhao, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Eski CEO Zhao, yeni girişimi olan Giggle Academy'yi duyurdu. Giggle Academy, "oyunlaştırılmış" ve "uyarlanabilir" bir platform vasıtasıyla herkese ücretsiz temel eğitim sunmayı amaçlıyor.

Zhao'nun yeni platformu için hazırlanan konsept belgesine göre projenin ana hedefi, gelişmekte olan ülkelerdeki dezavantajlı çocuklara birinci sınıftan 12. sınıfa kadar kapsamlı bir eğitim imkânı sunmak. "Sıfır gelirli bir platform" olarak nitelendirilen Giggle Academy, puanlar, skorlar, sıralamalar ve NFT rozetleri gibi oyunlaştırma unsurlarını kullanarak eğitim içeriğini daha ilgi çekici hale getirmeyi planlıyor.

Zhao, ayrı bir blog yazısında projede kripto para birimlerinin kullanılmayacağını açıkladı. Konsept belgesinde ise gelecekte "kazan-öğren" modelinin benimsenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Zhao konuyla ilgili yaptığu açıklamada, "Birkaç ay boyunca bundan sonra ne yapacağımı düşündüm. Bu dünyada yapabileceğim en büyük etkiye sahip bir şey bulmam gerekiyordu. Bu da iyi olduğum ve ölçeklenebilir bir şey yapmam anlamına geliyordu." ifadelerini kullandı.

2023 yılının Kasım ayında Zhao, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve bir finans kurumunun ihlal etmesine neden olmaktan suçlu bulunmuştu. 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul eden Zhao, Binance CEO'luğundan da istifa etmişti.